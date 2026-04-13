Русия критикува заканата на Тръмп да блокира Ормузкия проток

Дмитрий Песков СНИМКА: twitter/ @nxt888

Кремъл разкритикува днес съобщението на американския президент Доналд Тръмп, че САЩ ще блокират Ормузкия проток, и каза, че това ще окаже негативно влияние върху глобалните пазари, предаде БТА по информация на Ройтерс.

Въоръжените сили на САЩ казаха, че ще блокират по-късно днес корабоплаването от и към иранските пристанища - ход, който ще попречи на приблизително два милиона барела ирански нефт дневно да влязат на световните пазари и допълнително ще намали световното предлагане на суровината.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза на пресконференция, че Русия ще продължи да съдейства за деескалация на напрежението около Иран. Той допълни, че предложението на Русия да приеме обогатения уран от Иран остава в сила, въпреки че то още не е одобрено, предаде ТАСС.

