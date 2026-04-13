Турция засилва преследването на заподозрени гюленисти в чужбина.

Турция започва нова кампания срещу т. нар. от властите Фетхуллахистка терористична организация (ФЕТО) на ислямския проповедник Фетхуллах Гюлен, в рамките на която значително ще засили преследването на международно ниво на лица, заподозрени за връзки с организацията, обяви турският правосъден министър Акън Гюрлек, цитиран от турската информационна агенция ИХА.

Анкара обвинява движението на Гюлен, който почина през октомври 2024 г., в организирането на опита за преврат в Турция на 15 юли 2016 г., предаде БТА. По данни на турското министерство на правосъдието от 2016 г. насам над 126 000 души са осъдени за предполагаеми връзки с движението, като над 11 000 от тях все още са в затвора. Съдебните производства продължават за над 24 000 лица, а други 58 000 остават обект на активно разследване почти десетилетие след опита за преврат.

В интервю за турска медия днес Гюрлек заяви, че Анкара е започнала нова кампания в борбата си с ФЕТО, която предвижда използването на дипломация и законови инициативи за връщане на лица, заподозрени за връзки с ФЕТО, от чужбина. По думите на правосъдния министър на Турция дейностите срещу ФЕТО в самата Турция също продължават да се извършват активно, а скоро се предвижда засилване на мерките и там.

„Ние издирваме общо 2707 членове на терористичната организация ФЕТО в 119 държави", каза още Гюрлек. По данни на турските власти до момента Анкара е поискала екстрадицията на 423 предполагаеми членове на ФЕТО от САЩ, 746 от Германия, 217 от Нидерландия и стотици от други европейски страни. В отговор на исканията до сега са екстрадирани само три лица.

Наскоро Гюрлек повдигна въпроса за турските искания за екстрадиране на предполагаеми членове на ФЕТО от Нидерландия пред нидерландския си колега Давид ван Вел, с когото се срещна в Анкара. „Тъй като разглеждаме Нидерландия като съюзническа страна, любезно молим за връщането на тези бегълци в рамките на съдебното ни сътрудничество", заяви Гюрлек пред нидерландския си колега.