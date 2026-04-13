Израелските въоръжени сили започнаха атака на бастион на "Хизбула" в Ливан

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) обявиха, че са ликвидирали над 100 бойци на „Хизбула", след като са обкръжили ливанския град Бинт Джбейл, смятан за бастион на шиитското движение, предаде БТА по информация на ДПА.

Обкръжаването на града, разположен близо до израелската граница, завърши миналата седмица, съобщиха израелските военни. След това те са нанесли въздушни удари по него и са влезли в близък бой вътре, нанасяйки жертви на „Хизбула".

Смята се, че десетки бойци на Хизбула са в капан в Бинт Джбейл, като ливанските източници от службите за сигурност определят броя им на около 40.

Израелски военен представител заяви, цитиран от Ройтерс, че пълен оперативен контрол над града ще бъде постигнат до няколко дни, като бойците на „Хизбула" са ограничени в способността си да атакуват Северен Израел от района. Той допълни, че военните са „елиминирали терористите, докато са излизали от болницата в Бинт Джбейл, а също така са открити „множество пускови установки и оръжия".

Израелската армия призова цивилното население да напусне града.

Израел не е извършвал атаки в ливанската столица Бейрут от четвъртък. Твърди се, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е оказал натиск върху израелския премиер Бенямин Нетаняху да намали нападенията, отбелязва Ройтерс.