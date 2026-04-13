Българска следа в измама за милиони в италианската енергетика

Компании у нас били използвани за пране на пари и източване на публични средства чрез фалшиви „бели сертификати"

След скандала с т.нар. екобонуси в Италия, ново разследване разкрива още по-мащабна схема за злоупотреби с публични средства, този път в сектора на енергийната ефективност. Прокуратурата в Торино осветли сложна мрежа от фиктивни компании и финансови операции, чрез които милиони евро са били източвани от държавната система за стимулиране на спестяването на енергия. Според в. "Република" дружества, регистрирани в България, били използвани за пране на пари и прикриване на незаконните печалби.

Общо 34 обвиняеми ще се изправят пред съда на 16 април, сред тях са организаторите на схемата, технически експерти и подставени лица. Срещу тях са повдигнати обвинения за участие в престъпна група, измама с утежняващи вината обстоятелства за получаване на публични средства, пране на пари и др. Разследването, ръководено от прокурора Роберто Фурлан, разкрива мрежа от 74 компании, включително 25 италиански енергийни дружества, десетки фирми за финансови операции и 10 чуждестранни компании в Румъния, България и Великобритания.

Част от финансовите потоци преминавали през дружества със седалище в България, които според разследващите са играли ключова роля в процеса на изпиране на средствата. Чрез трансгранични преводи и фиктивни фактури за несъществуващи услуги, парите били отклонявани и впоследствие връщани в легалната икономика.

В основата на схемата стои механизмът на т.нар. „бели сертификати". Това е финансов инструмент, въведен в Италия през 2005 г. за насърчаване на енергийната ефективност. Държавата предоставя тези сертификати на компании, които реализират реални проекти за намаляване на енергийното потребление. Те могат да бъдат продавани на специализиран пазар, генерирайки печалба.

Според прокуратурата обаче, участниците в схемата са подавали хиляди документи за проекти, които никога не са били реализирани. На хартия всичко изглеждало изрядно - технически доклади, изчисления и оценки. В действителност става дума за фиктивни дейности или силно завишени интервенции. Само по част от обвиненията незаконната печалба надхвърля 3,3 млн. евро. Реалният размер вероятно е значително по-голям.

След получаването на средствата започвал вторият етап, свързан с тяхното изпиране. Парите били прехвърляни между различни сметки, често чрез компании в България. Част от средствата били инвестирани в злато, луксозни часовници, недвижими имоти или криптовалути, което допълнително затруднявало проследяването им.