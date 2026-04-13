След изборите в Унгария Берлин се надява на бързо отблокиране на 90 млрд. евро за Украйна

Германия се надява резултатът от изборите в Унгария да означава, че заемът в размер на 90 милиарда евро за подпомагане на Украйна може да бъде отпуснат много бързо, каза правителствен говорител, цитиран от Ройтерс.

"Германското правителство работи за това и гледа с очакване за бързо съставяне на правителство в Унгария", каза той.

Унгарският лидер националист Виктор Орбан, който загуби властта от новата дясноцентристка партия ТИСА на вчерашните избори, блокираше одобрението на заема заради спор с Украйна за повреден от войната петролопровод, отбелязва БТА.

Изборното поражение на Орбан доказва, че светът "не е осъден да има корумпирани и авторитарни правителства", каза днес полският премиер Доналд Туск, цитиран от АФП.

"Всички се страхуваха, че има неизбежна тенденция, че епохата принадлежи на авторитарни и корумпирани режими. Не, не е така. Първо беше Варшава, после Букурещ, Кишинев, сега и Будапеща", заяви Туск пред журналисти в Сеул, където е на официално посещение.

Ръководителят на полското правителство направи с това изказване препратка към изборите, спечелени от 2023 г. насам от проевропейски демократични движения в Централна и Източна Европа, посочи АФП.