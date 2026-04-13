Израел подкрепи предстоящата блокада на иранските пристанища

Израелският премиер Бенямин Нетаняху изрази днес подкрепа за предстоящата блокада на иранските пристанища от страна на САЩ, предаде БТА по информация на Франс прес.
Предвидено е тя да започне в 10 ч. източноамериканско време (17 ч. българско време).
"Иран наруши правилата (на мирните преговори в Пакистан), президентът (на САЩ Доналд) Тръмп реши да наложи морска блокада", коментира израелският премиер на заседание на правителството. "Ние със сигурност подкрепяме тази твърда позиция и сме в постоянна координация със Съединените щати", допълни той.
Нетаняху допълни, че е разговарял с Джей Ди Ванс, след като вицепрезидентът на САЩ е отпътувал от Исламабад, където оглавяваше американската делегация на завършилите с неуспех преговори с Иран в пакистанската столица.