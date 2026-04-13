Ирански жп линии се връщат към експлоатация, ремонтите продължават

Няколко железопътни линии между големите градове в Иран се върнаха към експлоатация след ремонтни работи по участъци, повредени по време на войната със САЩ и Израел, предаде Франс прес, като се позовава на държавната телевизия.

След като в сряда беше сключено споразумение за прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран, иранските власти предприеха възстановителни работи по мостове, железопътни линии и друга инфраструктура, повредена от близо 40-дневните удари, предаде БТА.

В иранската провинция Източен Азербайджан според генералния директор на железопътната компания Алиреза Солеймани е бил възобновен трафика от Табриз - най-големия град в региона, към Техеран и Машхад.

"Влаковете са възобновили движението си след прекъсване от четири до пет дни", уточни директорът, цитиран от иранската държавна новинарска агенция ИРНА. Той добави, че влакът, свързващ Техеран с турския град Ван, на 100 километра от границата, е напуснал иранската столица "снощи, като е минал по възстановените релси".

Железопътен мост близо до Кум, южно от Техеран, също е бил отворен отново в събота след "по-малко от 40 часа" ремонтни работи, според Хосров Самари, заместник-губернатор на провинция Кум, цитиран от Тасним.

В петък агенцията публикува видеоклип с влак, преминаващ по моста "Яхия Абад" в град Кашан, провинция Исфахан.

В Техеран, според жителите, властите са реагирали бързо, за да разчистят отломките от местата, засегнати от атаките и да установят периметър за сигурност около най-силно повредените сгради.

Говорителката на правителството Фатеме Мохаджерани заяви вчера, че възстановяването на сградите, засегнати от ударите, ще отнеме между три месеца и две години. Повече от 125 600 сгради са претърпели щети от началото на войната на 28 февруари, предимно жилищни сгради, училища и болници, добави тя.