Китай разкритикува блокадата на Ормузкия проток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китай заяви, че блокадата на Ормузкия проток е в разрез с интересите на международната общност, и призова към спокойствие и сдържаност от всички страни, предаде БТА по информация на Ройтерс.

Американските въоръжени сили обявиха, че по-късно днес ще започнат блокада на целия морски трафик от и към иранските пристанища и крайбрежни райони, след като иранско-американските преговори в Исламабад през почивните дни завършиха без успех.

Преди войната по-голямата част от иранския петролен износ беше насочван към Китай, най-големият световен вносител на суров петрол.

Блокадата на Ормузкия проток не служи на общите интереси на международната общност, заяви китайският външен министър Ван И според изявление на министерството.

Същевременно говорителят на МВнР на Китай Го Цзякун заяви, че според Пекин преговорите в Исламабад все пак са били стъпка към „деескалация на ситуацията", предаде ДПА.

Той призова страните да се придържат към временното примирие, да разрешат споровете си по дипломатически път и да избягват подновяване на военните действия.