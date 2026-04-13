Въоръжените сили на САЩ предупредиха: Ще наложим блокада в Оманския залив и Арабско море

Американските въоръжени сили ще наложат блокада в Оманския залив и Арабско море на изток от Ормузкия проток и тя ще се прилага за целия корабен трафик, независимо от флага, съобщи Централното командване на САЩ в бележка до екипажите, предаде БТА по информация на Ройтерс.

В документа се посочва, че блокадата ще влезе в сила днес в 10:00 ч. източноамериканско време (17:00 часа българско време).

„Всеки кораб, влизащ или напускащ блокираната зона без разрешение, е подложен на прихващане, отклоняване и залавяне", се казва в бележката. Уточнява се, че „блокадата няма да възпрепятства неутралното транзитно преминаване през Ормузкия проток до или от дестинации извън Иран."

Блокадата „обхваща цялото иранско крайбрежие, включително, но не само, пристанища и нефтени терминали", се казва в документа, като се добавя, че хуманитарните пратки, включително „храна, медицински консумативи и други стоки от първа необходимост", ще бъдат разрешени след инспекция.

Техеран заплаши с отговор срещу пристанищата на своите съседи от Персийския залив, след като преговорите с представителите на Вашингтон през почивните дни в Исламабад не доведоха до споразумение за прекратяване на войната, което постави под въпрос прекратяването на огъня.