Премиерът Бабиш е предпазлив за изборите в Унгария, президентът Павел ги определи като "добра новина"

Андрей Бабиш

Чешкият премиер Андрей Бабиш реагира предпазливо днес на победата на опозицията на вчерашните парламентарни избори в Унгария над министър-председателя Виктор Орбан, предаде БТА по информация на ДПА.

Бабиш, съюзник на Орбан, написа в Екс, че приема резултата.

Десният популист и милиардер добави, че "винаги ще работи конструктивно с всеки, когото избирателите изберат". Той призова вероятният бъдещ премиер Петер Мадяр да не разочарова унгарците.

"Той спечели доверието на мнозинството от унгарците и носи големи надежди и очаквания", написа той на английски.

Още през уикенда Бабиш призова в социалните медии унгарските избиратели да гласуват за Орбан. Също като досегашния унгарски премиер, чешкият премиер принадлежи в Европейския парламент към крайнодясната група "Патриоти за Европа".

Бабиш управлява от средата на декември в коалиция с две малки партии от крайната десница на политическия спектър.

За разлика от него чешкият президент Петър Павел, либерал, беше далеч по-позитивен, отбелязва ДПА.

Интересът към изборите беше изключителен дори в европейски контекст, отбеляза 64-годишният президент. Демокрацията е надделяла в Унгария, добави той.

Хората искаха промяна и проевропейски курс. "Това е добра новина за Европа", подчерта бившият генерал от НАТО.

