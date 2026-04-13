Турският център за борба с дезинформацията: Не е вярно, че Ердоган заплашва Израел

Центърът за борба с дезинформацията към Дирекцията по комуникациите към турското президентство обяви в профила си в Екс, че появилите се в последните дни твърдения, че турският президент Реджеп Ердоган е заплашил Израел с военна намеса, не са достоверни и са дезинформация.

„Тези информации не съответстват на фактите и целят да навредят на регионалната стабилност. Република Турция, в съответствие със своята вековна държавна традиция и визия, винаги е играла водеща роля в спирането на кръвопролитията, защитата на цивилните и установяването на траен мир в нашия регион и във всички други географски области. (…) Манипулативно съдържание, което се опитва да изопачи борбата и хуманитарната позиция на Турция, не трябва да бъде приемано за достоверно“, пише в публикацията на Центъра, цитирана от БТА.

Информации, в които се твърдеше, че президентът на Турция е отправил подобна заплаха, се появиха в редица турски медии и по-късно бяха цитирани и от новинарски сайтове от други страни.