Турция: НАТО трябва да възобнови отношенията си с Тръмп

Турция заяви, че съюзниците от НАТО трябва да използват срещата на върха през юли в Анкара, за да възстановят отношенията си с президента на САЩ Доналд Тръмп и да се подготвят за евентуално намаляване на участието на САЩ в Алианса, съобщава The Jerusalem Post.

Турският външен министър Хакан Фидан заяви, че Турция вярва, че Тръмп ще присъства на Срещата на върха на лидерите на НАТО на 7 и 8 юли заради личното си уважение към турския президент Ердоган, но добави, че разбира, че в противен случай Тръмп не би желал да присъства.

Тръмп критикува НАТО от години и миналата седмица заплаши да изтегли САЩ от Алианса заради отказа на европейските членове да изпратят кораби за отблокиране на Ормузкия проток. Това засили напрежението в блока след по-ранните му планове за придобиване на Гренландия.

Фидан заяви пред държавната информационна агенция „Анадолу", че съюзниците отдавна са смятали критиките на Тръмп за чиста реторика, но сега планират с оглед на възможността за намалено участие на САЩ и увеличават собствените си отбранителни капацитети.

„Страните от НАТО трябва да използват срещата на върха в Анкара като възможност да поставят отношенията си със Съединените щати на по-стабилна основа", заяви той.

„Ако САЩ се оттеглят от някои механизми на НАТО, трябва да има план и програма за постепенно излизане, така че никой да не остане незащитен", добави той.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че разбира разочарованието на Тръмп от Алианса, но че „голямото мнозинство от европейските държави" са подпомогнали военните усилия на Вашингтон в Иран.

Висш служител от Белия дом заяви пред Ройтерс миналата седмица, че Тръмп, като част от разочарованието си от НАТО, е обмислял и варианта за изтегляне на част от американските войски от Европа.