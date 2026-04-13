Президентът на Беларус е убеден, че дружбата с Унгария ще продължи и след изборите

Президентът на Беларус Александър Лукашенко поздрави днес лидера на унгарската партия ТИСА Петер Мадяр за победата на вчерашните парламентарни избори, предаде ТАСС, цитирани от БТА.

Лукашенщо изрази надежда, че силният глас на Унгария на международната арена и занапред ще звучи в дух на прагматизъм и стремеж за поддръжка на всеобщата сигурност.

„Убеден съм, че традициите на дружба и взаимноизгодно сътрудничество, налагали се дълги години между Минск и Будапеща трябва да продължат", отбеляза президентът на Беларус.

Лукашенко пожела също на Мадяр добро здраве и успехи.