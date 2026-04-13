Фон дер Лайен сравни поражението на Орбан с унгарското въстание от 1956 г.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи изборите в Унгария като "победа за свободата" и сравни свалянето от власт на националиста Виктор Орбан с антисъветското въстание в страната от 1956 г. и скъсването с комунизма през 1989 г., предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Агенцията отбелязва, че убедителната победа на дясноцентристката опозиция е предизвикала отзвук навсякъде – от Вашингтон до Киев, като предизвика скок на фондовата борса и превърна Будапеща в място за празненства.

"Наистина искам да кажа на унгарския народ: "Пак го направихте!", заяви Фон дер Лайен пред журналисти.

"Отново срещу всички очаквания, както направихте през 1956 г., когато въстанахте смело, както направихте през 1989 г., когато първи прерязахте бодливата тел, която разделяше нашия континент."

Орбан беше водещ съюзник на руския президент Владимир Путин в Европейския съюз и редовно играеше противоречива роля в блока, като осуетяваше усилията му да помогне на разкъсваната от война Украйна. Краят на 16-годишното му управление като премиер може да придвижи Унгария по-близо към основния поток в ЕС, казват анализатори.

През 1956 г. унгарското въстание срещу Съветския съюз беше брутално потушено от Червената армия.

По повод 50-годишнината от въстанието партията на Орбан ФИДЕС се опита да се приобщи към антикомунистическите идеали на бунтовниците, което предизвика възмущение както сред левицата и либералите, така и сред част от десницата, припомня Ройтерс.

Орбан, антикомунистически младежки лидер по време на Студената война, е патриотичен герой за своите привърженици, но критиците му в страната и чужбина го обвиняват, че води Унгария към авторитаризъм, отбелязва Ройтерс.