Петер Мадяр: Унгарският народ гласува за пълна промяна на режима

Унгарският народ не гласува просто за смяна на правителството, а за пълна промяна на режима. Това заяви Петер Мадяр, лидерът на победилата на изборите унгарска партия ТИСА.

Той, призова президента на Унгария Тамаш Шукок да свика първо заседание на новия парламент възможно най-скоро, предаде МТИ, цитирана от БТА.

Той заяви на пресконференция в Будапеща, че първата сесия трябва да се състои още на 5 май "или дори по-скоро, ако изборните резултати бъдат утвърдени по-рано". Отбеляза, че съгласно унгарските регулации резултатите трябва да станат окончателни не по-късно от 4 май, а президентът трябва да свика първото заседание не по-късно от 30 дни след вота.

Мадяр призова Шуйок да се срещне час по-скоро с него, като лидер на партията, получила най-много гласове. "Страната ни няма време за губене; Унгария е в беда във всяко отношение", каза той. И отново поиска от него да подаде оставка, предаде Ройтерс.

Като очерта непосредствените приоритети на новото правителство, Мадяр обеща да бъдат приети антикорупционни мерки, Унгария да се присъедини към Европейската прокуратура, да бъде създадена Национална служба за възстановяване и защита на активи и в Конституцията да бъде заложено ограничение от два мандата, или осем години, за министър-председателите.

Той обеща, че правителството ще "възстанови върховенството на закона, плуралистичната демокрация и система на взаимно възпиране и контрол". "Унгарският народ не гласува просто за смяна на правителството, а за пълна промяна на режима", допълни Мадяр.

Проевропейският консерватор благодари на Русия и Китай, близки на премиера Виктор Орбан, че са приели победата му, предаде АФП.

Орбан и неговата партия ФИДЕС загубиха вчерашните избори от дясноцентристката формация ТИСА след 16 години на власт - неприятен развой за съюзниците му в Русия и за американския президент Доналд Тръмп, отбеляза Ройтерс.

"Забелязвам, че Кремъл се изказа, също както Пекин. Благодаря им, че приеха с уважение решението на унгарския народ и са отворени към прагматично сътрудничество", заяви той.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза днес, че Русия няма да поздрави Мадяр за изборната победа, защото е обявила Унгария за "неприятелска страна", предаде РИА Новости.