Gen Z прати в историята 16-те години на Орбан

Петер Мадяр поиска оставката на президента

16-те години на власт на Виктор Орбан и неговата “Фидес” остават в историята, а управлението им, наричано “електорална автокрация”, лежи на парчета след изборите в неделя. Основна роля в падението на премиера изиграха 70% от младите избиратели, които подкрепиха бъдещия лидер на страната Петер Мадяр.

Така унгарското поколение Z може да не е излязло на улицата в знак на протест или да е влязло в сблъсък със силите за сигурност, както се вижда другаде, но то се стече към урните, причинявайки огромната загуба на Орбан.

“Успяхме. Заедно свалихме унгарския режим”, ликуваше Петер Мадяр пред тълпа от поддръжници край река Дунав след излизане на резултатите. Над 99% от преброените гласове поставиха неговата партия “Тиса” на път да спечели внушителните 138 места, като “Фидес” на Орбан има 55, а крайнодясната “Нашата родина” - шест.

“Никога преди в историята на демократична Унгария не са гласували толкова много хора - и никоя отделна партия не е получавала толкова силен мандат”, каза Мадяр, след като рекордните 79,5% от избирателите отидоха до урните. Той оприличи победата си с Унгарската революция от 1848 г. и въстанието срещу съветската окупация през 1956 г.

Вярна на репутацията си на либерален и купонджийски град, Будапеща танцуваше и празнуваше до зори изборните резултати. “Свърши се! Свърши се! Свърши се!” и

“Руснаци, прибирайте се!”,

викаха десетки хиляди унгарци, много от които млади и въодушевени. Те наводниха улиците на унгарската столица в неделя, за да отпразнуват тежкото поражение на Орбан.

Неговият наследник Мадяр се закани, че страната отново ще бъде силен европейски и натовски съюзник, обещавайки да възстанови мястото ѝ в Европа. Той добави, че първите му пътувания в чужбина ще бъдат до Варшава и Виена, след което ще посети Брюксел в опит да убеди ЕС да отключи милиарди евро от замразени средства. Обеща да се присъедини към Европейската прокуратура - органът, който разследва транснационални и сложни финансови престъпления.

Лидерът на “Тиса” призова унгарския президент Тамаш Шуйок да подаде оставка веднага след като го помоли да сформира правителство. Той изпрати същото послание и до други държавни лидери: “Призовавам всички марионетки, които са на власт през последните 16 години, да направят същото”. Бъдещият премиер настоя държавният глава да свика новия парламент възможно най-скоро, след като резултатите от изборите станат окончателни на 4 май, дори още на следващия ден, на 5 май.

Друга цел в полезрението на новия унгарски лидер са проорбановските държавни медии. Телевизионният канал M1 досега неотлъчно следваше партийната линия на управляващите, заедно с някогашните независими уебсайтове, изкупени с течение на времето от съюзници на “Фидес”.

На свой ред Орбан прие резултатите от вота,

заявявайки, че неговата партия “Фидес” ще “служи на нашата страна и унгарската нация като опозиция”.

Лидерите на ЕС пък си отдъхнаха и засипаха с похвали Петер Мадяр след убедителната му победа над Виктор Орбан, когото мнозина възприеха като пряка заплаха за мира и просперитета на Европа. Твърдейки, че се е стремил да защити националните интереси на унгарците пред стратегията, изкована в Брюксел, Орбан многократно налагаше вето върху колективни действия, като например подкрепата за Украйна във войната с Русия. Наскоро дори правителството му възмути останалите членове на ЕС с признанието, че е осигурявало обратна връзка с Русия по време на срещи на върха на съюза.

Според анализатори новото начало на Унгария изпраща силно послание и към други държави. Очевидно най-големият губещ от изборите са Русия и Владимир Путин, тъй като при управлението на Орбан Будапеща беше най-силният прокремълски глас в ЕС.

Само дни преди изборите “Блумбърг” публикува препис на телефонен разговор между Орбан и Путин от октомври 2025 г., в който унгарският премиер се сравнява с мишка, помагаща за освобождаването на затворения в клетка руски лъв.

Друг губещ от унгарските избори е Доналд Тръмп. Орбан е един от най-големите поддръжници на американския президент и неведнъж се е хвалил с приятелството им.

След победата си Мадяр отправя критики към Орбан, че е бил твърде фокусиран върху външните работи - с Русия, Украйна, САЩ и Иран, - а не върху решаването на вътрешните проблеми, пред които са изправени унгарците.

“Той говореше за всичко освен за проблеми, които засягаха унгарския народ, а унгарският народ каза “не” на всичко това.

Нашата история не се пише в Брюксел или във Вашингтон,

а по унгарските улици и по унгарските площади”, заяви Мадяр.

В понеделник той обяви, че министърът на външните работи на страната Петер Сиярто, който наскоро бе обект на разследване заради връзките си с Русия, е бил в Министерството на външните работи и “унищожава документи, свързани със санкции” срещу Русия. Мадяр сравни действията на Сиярто с опити за унищожаване на публични записи “точно както в старата комунистическа епоха”.