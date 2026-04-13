Петер Мадяр – човекът на Орбан, който смаза премиера

Описват лидера на партия "Тиса" като прекалено независим и амбициозен

Когато Петер Мадяр е растял по време на демократичния преход в Унгария, на стената в спалнята му бил закачен плакат на Виктор Орбан. По това време загубилият в неделя изборите премиер е бил либерален антикомунист, известен с искането си за изтегляне на съветските войски от Унгария.

Пътят на Мадяр от верен на Орбан до негов враг обаче е бърз. Само преди две години той бе член на управляващата партия “Фидес” и женен за Юдит Варга, някога една от изгряващите звезди на формацията.

Двойката е живяла около десетилетие в Брюксел, където Мадяр бе дипломат, а Варга е работила за член на “Фидес” в Европарламента. През 2018 г. те се завръщат в Будапеща с тримата си сина. На следващата година Варга е назначена за министър на правосъдието при Орбан - позиция, която тя напуска през 2023 г., за да поведе “Фидес” на изборите за ЕП през 2024 г.

Този план е осуетен от скандал, разтърсил “Фидес” в началото на 2024 г. Тогавашният президент на Унгария Каталин Новак помилва бивш служител, осъден за съдействие за прикриване на малтретирането на непълнолетни момчета в дом за деца. Разкритието разби представата за правителството на Орбан, възприемано като защитник на християнските и семейните ценности.

“За много избиратели скандалът с помилването разкри “лицемерието” на проекта на Орбан", смята политологът Петер Креко. Варга, която също участва в помилването, подаде оставка, като според мнозина това е било наложено от Орбан. През януари 2023 г., два месеца преди развода им, Мадяр тайно записва един от разговорите с жена му, по време на който Варга говори за това как държавни служители са се намесили в дело за корупция.

Именно в този момент, когато според Креко е имало “огромно търсене на някой, който би могъл да се противопостави на Орбан”, Мадяр е излязъл на политическата сцена.

През февруари 2024 г. той дава интервю, обвинявайки Орбан и неговите съюзници, че се “крият зад женски поли” в скандала с помилването. Той също така използва интервюто, за да сподели информация, която е събрал от близостта си до правителството.

“Няколко семейства

притежават

половината страна”,

казва бъдещият премиер.

По-късно същата година Мадяр се присъединява към партията “Тиса” и бързо става неин лидер. Под негово ръководство формацията неочаквано печели почти 30% от гласовете на унгарците на изборите за Европейски парламент през юни 2024 г.

“Никога в историята на тази пост-преходна Унгария не сме виждали партия да се издига толкова бързо”, заяви Габор Дьори от Policy Solutions, институт за политически изследвания.

Внезапно унгарците, все по-уморени от Орбан, но лишени от надеждни опозиционни партии, получиха политическа алтернатива. Оттогава членството в партията се увеличи драстично.

Докато кампанията на Орбан тази година се въртеше предимно около външната политика и отношенията му със световните лидери, тази на Мадяр бе твърдо фокусирана върху вътрешни проблеми. През последните две години той работи и за изграждане на директна връзка с избирателите, посещавайки десетки градове и често оставайки с часове след речите си, за да се среща с местните хора. Така например през май 2025 г. той пропътува 250 км от Будапеща до румънския град Орадя, за да спечели подкрепата на унгарските малцинства, живеещи в съседните страни, които традиционно гласуват за “Фидес”. По време на кампанията за парламентарните избори Мадяр отиде на крака до 500 места, понякога до седем общини в един ден - безпрецедентно темпо в унгарската политика.

От самото начало корупцията беше основна тема на предизборната му кампания. В интервю той предположи, че самопредставата на Орбан като защитник на националния суверенитет всъщност цели да “прикрива действието на властовата машина и да натрупа огромни богатства”.

Кампанията не се размина и без скандали. През февруари Мадяр заяви, че

“Фидес” е планирала

да го изнудва,

като публикува видеоклип, на който той е записан по време на интимен момент с тогавашната му приятелка.

“Да, аз съм 45-годишен мъж, имам сексуален живот. С възрастен партньор. Скъпи страхливци от “Фидес”, извадете всичко наяве”, каза той. Досега този сексуален компромат, ако съществува, не е бил публично достояние.

В добра форма, елегантно облечен и на 45 години, около 17 г. по-млад от Орбан, Мадяр - чиято фамилия означава “унгарец” - произхожда от заможно семейство от Будапеща. Сред роднините му са адвокати и съдии, както и Ференц Мадъл, който бе президент на Унгария от 2000 до 2005 г., по време на първия мандат на Орбан като премиер. Много източници определят лидера на “Тиса” като човек с остър език, който е прекалено независим и амбициозен.

Мадяр управлява партията с твърда ръка от самото начало. Само той има право да дава интервюта, а изяви на други партийни фигури са разрешени само от време на време и при строго контролирани условия.

