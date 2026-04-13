Гърция блокира достъпа на деца до социалните мрежи без родителско съгласие

Гръцките власти подготвят мащабна операция по проверка на възрастта на милиони потребители в социалните мрежи, която ще започне с влизането в сила на новите ограничения от 1 януари 2027 г. Мерките предвиждат задължително удостоверяване на възрастта и възможност за блокиране на акаунти при липса на потвърждение.

Платформите ще трябва да внедрят автоматизирани системи за контрол, които да изискват лични данни и документи от потребителите. Очаква се компании като Facebook, Instagram и TikTok да използват алгоритми за проверка дата на раждане и откриване на профили с невярна информация.

Новият режим се базира на международен опит, включително практики от Австралия, където вече са въведени подобни ограничения за достъп на непълнолетни до социалните мрежи.

Достъпът до персонализирано съдържание, алгоритмични емисии и лични съобщения на конкретните платформи, засегнати от мярката (Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat), ще бъде забранен. Родителското съгласие няма да бъде разрешено като изключение и забраната ще бъде всеобща.

Ключов елемент от реформата е интегрирането на „Kids Wallet" – дигитален инструмент за удостоверяване на възрастта, който ще бъде част от процеса по регистрация на нови потребители. Целта е да се прекрати практиката на свободно деклариране на възраст без реална проверка.

За вече съществуващите акаунти се предвижда повторна верификация с краен срок от около 90 дни. Потребителите, които не потвърдят възрастта си в този период, ще се сблъскат с ограничаване или пълно заключване на профилите си.

Facebook ще трябва да верифицира между 5,1 и 7,3 милиона акаунта в Гърция, Instagram – около 4,35 милиона, а TikTok отчита близо 3,87 милиона потребители над 18 години в страната.

Правителството аргументира мерките с необходимостта от по-добра защита на децата онлайн, но експерти предупреждават за възможни рискове, свързани със защитата на личните данни и ефективността на автоматизираните проверки.

Очаква се новите правила да поставят Гърция сред страните в Европа с най-строг режим за достъп до социални мрежи, като резултатите от тяхното прилагане ще бъдат внимателно следени и на ниво Европейски съюз.