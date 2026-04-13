Трима палестинци бяха убити при израелски удар в Газа

Най-малко трима палестинци бяха убити при израелски въздушен удар в ивицата Газа, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Поразени са били група мъже пред училище в Дейр ал Балах, в централната част на ивицата Газа.

Засега няма коментар от страна на израелските въоръжени сили.

Телата на убитите са били отнесени в болницата "Ал Акса" в града.

Примирието, което започна през октомври миналата година, сложи край на двугодишната пълномащабна война, но израелските войски останаха под контрола на обезлюдена зона, очертана с боядисани в жълто блокове, която обхваща повече от половината от Газа. "Хамас" управлява тясна крайбрежна ивица, а израелските въздушни удари продължават, отбелязва Ройтерс.

Над 750 палестинци са били убити, откакто споразумението влезе в сила, докато въоръжени групи са убили четирима израелски войници. Израел и "Хамас" си отправят взаимни обвинения в нарушения на примирието.

Насилието избухна в момент, к огато лидерите на "Хамас" и други палестински фракции от събота са в Кайро, където с посредници от Египет, Турция и Катар обсъждат прилагането на втория етап от споразумението за Газа, посочва Ройтерс. Съгласно план, предложен от Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, "Хамас" трябва да сложи оръжията си на етапи в рамките на осем месеца, след като подкрепяна от САЩ комисия от палестински технократи поеме контрола в Газа.

Разоръжаването на "Хамас" беше основна пречка за напредъка по споразумението за примирие на Тръмп и плана за Газа.

Израелски военни заявиха, че се подготвят за бързо връщане към пълномащабна война, ако "Хамас" не сложи оръжие.

Войната в Газа започна на 7 октомври 2023 г. с атака на "Хамас" срещу Израел, при която загинаха 1200 души, според израелски данни. Последвалата двугодишна кампания на Израел отне живота на над 72 000 палестинци, според здравните власти в Газа, а палестинската територия е почти изцяло в руини.