Мадяр представи визията си за управление на Унгария

Лидерът на победилата на изборите партия ТИСА Петeр Мадяр представи своята визия и първите стъпки на правителството си на пресконференция днес следобед, предадоха унгарски медии.

Мадяр обеща, че всеки човек ще има възможност да изрази мнението си, засегна темите за новата външна политика на Унгария, изводите от предизборната кампания, първите стъпки на правителството му и перспективите за още по-голяма победа за ТИСА. Той също така каза, че иска конституцията ще бъде изменена, за да се попречи на Виктор Орбан да заеме отново поста.

Според Мадяр партията му би могла в крайна сметка да получи 141 или 142 депутатски места в парламента, след като бъдат преброени гласовете на регистрираните избиратели, които не са гласували на адреса на местоживеенето си, както и гласовете от чужбина (според резултатите до момента ТИСА получава 138 мандата – бел. ред.). По думите на Мадяр партията ФИДЕС на Орбан е успяла да спечели достатъчно гласове за 55 депутати единствено като се е възползвала от контрола си над медиите и разузнавателните служби.

Мадяр призова президента на Унгария Тамаш Шуйок да свика учредителната сесия на новия парламент до 4 или 5 май, „или дори по-скоро, ако изборните резултати бъдат утвърдени по-рано". Той отново настоя президентът да подаде оставка, веднага щом връчи мандат на Мадяр да сформира правителство.

Лидерът на ТИСА също така очерта трите най-неотложни пакета от мерки на бъдещото си правителство. По думите му това са: конституционна реформа, съгласно която премиерите ще имат на само два мандата, което означава, че Орбан ще бъде дисквалифициран от завръщане на премиерския пост; възстановяване на плуралистичната демокрация и системата на взаимни проверки и противовеси; създаване на служба за възстановяване на активи; Унгария да се присъедини към Европейската прокуратура и да се върне в Международния наказателен съд.

Мадяр настоя, че политиката трябва да бъде за хората. По думите му чуждестранни политици са го питали каква е тайната на неговата популярност и според него тя е просто да прекарва колкото се може повече време сред хората, макар това да изисква жертви. Той обеща максимално обществено участие в политиката – чрез референдуми или онлайн анкети, както и че политиката може да бъде благородна, честна и справедлива.

Според Мадяр унгарците вчера са направили ясен избор - че мястото им е в ЕС и в НАТО. По думите му ЕС е изключително успешен проект за мир, а като бивш дипломат той добре разбира как той функционира, както и бюрократичните му недостатъци.

Той обеща да защитава безкомпромисно унгарските интереси в Страсбург, Брюксел, Вашингтон, Москва и Пекин.

„Новото правителство ще бъде конструктивен партньор в Европа, разрешаващ споровете чрез компромис", каза Мадяр. Според него Европа е загубила позиции на фона на социалните проблеми и тежестта на войната в Украйна.

Мадяр обеща да сложи край на практиката да се блокира присъединяването на страни кандидатки по вътрешнополитически причини, но добави, че счита членството на Украйна в ЕС за приемливо едва след като тя изпълни всички условия и след произвеждането на референдум. Лидерът на ТИСА отбеляза, че пакетът от заеми в размер на 90 милиарда евро за Киев е бил договорен отдавна и той няма намерения да го блокира, макар че Унгария няма да участва в изплащането на средствата.

Мадяр също така разкри, че е получил информация, че външният министър Петер Сиярто и негови близки колеги унищожават свързани със санкции документи в унгарското външно министерство, като подобна дейност се извършва и в други държавни органи.

Следващите 30 дни ще бъдат критични, предупреди той, тъй като огромно количество споразумения, договори и международни ангажименти остават неизвестни. Тези от тях, които не накърняват унгарските интереси, ще бъдат публикувани, добави Мадяр.

Той също така каза, че планира реформа на правителството за премахване на министерства с прекалено широкообхватни правомощия. Като пример той посочи, че ще бъдат създадени самостоятелни министерства на образованието и на финансите.

В победната си реч вчера Мадяр вече набеляза някои настоящи служители на държавната власт, които иска да подадат оставки.

След като първо поиска оставката на Шуйок, той призова и „всяка марионетка, поставена от правителството на Орбан през последните 16 години, да направи същото". Той поиска главният прокурор и ръководителите на Върховния съд, Националната служба на съдебната власт, Конституционния съд, Държавната сметна палата, Унгарската комисия за защита на конкуренцията и медийния регулатор да подадат оставки.

„Те трябва да си тръгнат, вместо да чакат да бъдат отстранени – защото ще бъдат; защото тази система, която взе страната ни и нашите независими институции за заложници, приключи", заяви снощи Мадяр.

Днес Мадяр все пак каза, че държавната администрация на Унгария разполага с отлични специалисти, които досега са били потискани по политически причини. По думите му сега те ще могат да разгърнат своя професионален опит и да работят свободно.

Той също така заяви, че Михай Варга може да остане начело на централната банка, стига да се придържа към правомощията си.