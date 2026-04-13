Италиански политически лидери се обявиха в подкрепа на папата след критиките от Тръмп

Италианският политически свят показа изненадващо единство благодарение на нападките, които президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи към „американския папа" Лъв Четиринадесети, пишат редица медии в страната, цитирани то БТА.

В дълъг пост, който публикува в социалната си мрежа Трут Соушъл на връщане с президентския самолет от Флорида за Вашингтон, Тръмп определи Лъв Четиринадесети като „слаб по отношение на престъпността и ужасен във външната политика", припомнят АНСА, „РАИ Нюз" и „Скай Ти Джи 24". Този пост предизвика незабавна реакция в Италия от страна на президента, премиера и лидерите на партиите от правителството и опозицията.

Президентът на Италия Серджо Матарела изтъкна силния призив за мир, отправян от папата и подчерта, че той е „толкова неотложен в тези толкова трудни времена". Матарела изрази надежда, че този призив, както и призивите на папата за единство и братство, ще допринесат за това хората да осъзнаят все по-силно незаменимия принос, който всеки отделен човек и всяка общност са призвани да дадат, за да се преодолеят разделенията и да се запази човешкото достойнство", заяви Матарела.

Италианският премиер Джорджа Мелони изрази надежда, че „служението на Светия отец ще спомогне за уреждането на конфликтите и връщането на мира, било то душевен или международен".

Италианският външен министър Антонио Таяни заяви: „Изпитвам огромно уважение към Светия отец. Той е силен и решителен човек, говори за вярата, говори за мира още от деня, в който беше избран за папа. Вярвам и дълбоко споделям неговото мислене, когато той казва, че мирът е въпрос, който зависи от ангажираността на всеки един от нас". Таяни дефинира папата и като „силен и смел човек, който защитава основните ценности на християнската вяра и мира в света"

Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето изрази уважение, възхищение и емпатия към папата.

Вицепремиерът Матео Салвини, който често пъти се е възхищавал открито на Тръмп и дори заговори преди време да се връчи Нобелова награда за мир на американския президент, сега каза, че според него да се напада папата – един човек, който въплъщава мира и който е духовен водач на милиарди католици - не е нито нещо полезно, нито нещо интелигентно. Салвини допълни, че „ако има човек, който се ангажира изцяло по темата за мира и разрешаването на конфликтите, то това е именно папа Лъв Четиринадесети".

Лидерката на Демократическата партия Ели Шлайн изрази „пълна солидарност" с Лъв Четиринадесети. „Да обиждаш папата заради неговия силен призив към мир, диалог и човешко достойнство е изключително тежък акт, който напълно разкрива стремежа за надмощие на онзи, който не търпи свободолюбивите гласове", заяви Шлайн.

Председателят на опозиционното „Движение 5 звезди" и бивш италиански премиер Джузепе Конте заяви, че „Тръмп е отправил неприемливите и недопустими атаки" срещу папата и изрази солидарност с предстоятеля на Римокатолическата църква. А лидерът на центристката партия „Италия Вива" и бивш италиански премиер Матео Ренци обобщи: „Тръмп успя да се скара дори с Ватикана". И Ренци, и Конте обаче обвиниха Мелони, че не е реагирала достатъчно категорично на изявленията на Тръмп и не му е казала директно, че той трябва да се срамува от думите си по адрес на папата.

В поста си в Трут соушъл Тръмп каза, че папата говори за страх, всяван от настоящата американска администрация, но не споменава нищо за страха, който католическата църква и всички други християнски организации са изпитвали по време на пандемията от Ковид-19, когато, както той заяви Тръмп, свещеници и други духовни лица са били арестувани заради провеждане на религиозни служби, припомня АНСА.

Тръмп също така заяви, че предпочита брата на папата - Луис Превост, който се държи много повече като последовател на движението MAGA и обвини папа Лъв Четиринадесети, че смята за приемливо Иран да притежава ядрено оръжие. „Не искам папа, който смята за ужасно, че Америка е атакувала Венецуела – страна, която изпращаше огромни количества наркотици в САЩ и, още по-лошо, изпразваше затворите си, като изпращаше в нашата страна убийци, дилъри и престъпници, прибягващи до насилие", заяви още Тръмп. „И не искам папа, който критикува американския президент, тъй като аз правя точно това, за което бях избран с убедителна победа", каза републиканецът.

Американският президент дори си приписа заслуга за избирането на Лъв Четиринадесети. „Той трябва да ми бъде благодарен, защото, както всички знаят, неговото назначение беше шокираща изненада. Той не фигурираше в нито един списък с възможни кандидати и беше избран от Църквата единствено защото е американец. Смяташе се, че това е най-добрият начин да се управляват отношенията с президента Тръмп. Ако аз не бях в Белия дом, Лъв нямаше да бъде във Ватикана", заяви Тръмп.

„За съжаление поведението на Лъв – твърде слабо по отношение на престъпността и ядрените оръжия – изобщо не ми допада. Също така не ми харесва, че той среща със симпатизанти на Обама като Дейвид Акселрод – един провален човек от левицата, един от онези, които биха искали да видят арестувани вярващи и духовници", заяви още републиканецът и допълни, че Лъв Четиринадесети „трябва да се вземе в ръце в ролята си на папа, да използва здрав разум, да спре да угажда на радикалната левица и да се съсредоточи върху това да бъде велик папа, а не политик". „Сегашното му поведение му нанася сериозна вреда и, което е още по-важно, то вреди на Католическата църква!", заключи Тръмп.

Тези коментари на Тръмп бяха породени от критиките на папата срещу миграционните политики на настоящата американска администрация, срещу опасенията, изразени от папата относно действията на Тръмп във Венецуела и най-вече от призивите на папата за мир и критиките му към онези, които поемат по пътя на войната, отправени по време на литургиите за Цветница и Великден. Острата реакция на Тръмп беше предизвикана и от срещата преди четири дни във Ватикана на папата с Акселрод, който е бил стратег на бившия американски президент Барак Обама, отбелязват италианските медии.

Незабавен беше отговорът на папата, който каза, че не се страхува от администрацията на Тръмп и ще продължи да говори на висок глас срещу войната. Тези коментари папата направи също по време на полет, от Рим за Алжир, първи етап от африканската му обиколка. „Аз не съм политик, аз говоря за Евангелието, според което трябва да се изгражда мир. Да спрем войните!", заяви папата. „Нямам намерение да влизам в дебат с Тръмп. Не мисля, че с посланието на Евангелието е трябва да се злоупотребява по начина, по който го правят някои хора", каза още папата. „Ще продължа да говоря силно против войната, стремейки се да насърчавам мира, да насърчавам диалога и многостранните отношения между държавите, за да се търсят справедливи решения на проблемите", отбеляза той. „Твърде много хора страдат, твърде много невинни хора са убивани и вярвам, че някой трябва да се изправи и да каже, че има по-добър път", подчерта той.

Италиански медии, сред които "Фанпейдж" разкритикуваха Тръмп и заради това, че освен критичния пост срещу главата на Римокатолическата църква той публикува в Трут Соушъл и друг пост с рисунка, дело на изкуствен интелект, на която той е изобразен като Исус Христос.