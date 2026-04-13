Полицай е най-желаната професия за момчетата в Япо...

Гюров: Унгарците показаха на Европа, че демокрацията не е просто урна с бюлетини

Андрей Гюров Снимка: Министерски Съвет

Днес поздравих Петер Мадяр за изборния резултат. Поздравих и гражданите на Унгария, които заявиха волята си с рекордна активност и показаха на Европа, че демокрацията не е просто урна с бюлетини. Тя е непреклонният глас на хората, който казва: Тук сме, грижа ни е. Това написа във фейсбук служебният премиер Андрей Гюров след изборите в Унгария.

"Вярвам, че истинската сила на една държава не се измерва само с институциите, а с гражданското ѝ общество - хората, които питат, които изискват, които не се отказват.

Европа не е география и финансови фондове. Тя е избор. Избор да бъдем заедно в ценностите си. Да пазим свободата. Да отстояваме достойнството.

Видяхме в Унгария какво се случва, когато хората повярват, че гласът им има сила. Сега идва нашият момент в България. Служебното правителство полага всички усилия изборите да бъдат честни, по правилата и всеки глас да бъде защитен. Но голямата сила е у гражданите. Високата избирателна активност ще бъде най-голямата победа за демокрацията", написа още той. 

Андрей Гюров

Публикувахте от Андрей Гюров в Понеделник, 13 април 2026 г.

Още от Европа

Предвестник на седмицата: В деня за размисъл - колекционерски брой на “24 часа”