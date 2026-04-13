Кая Калас: Ситуацията в Ормузкия проток е аргумент за силна международна морска коалиция

Кая Калас СНИМКА: Кая Калас/Twitter/@martenkokk

Върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас заяви днес на среща на Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк, че ситуацията в Ормузкия проток е ясен аргумент в полза на "силна международна коалиция за морска безопасност", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тя не посочи конкретно какво ще прави подобна коалиция, но добави, че ЕС отхвърля всякакъв ангажимент, който би ограничил "свободното и безопасно плаване през протока в съответствие с международното право".

Междувременно съюзници от НАТО заявиха, че няма да участват в плановете на американския президент Доналд Тръмп за блокада на Ормузкия проток, като вместо това предложиха да се намесят едва когато сраженията приключат - стъпка, която вероятно ще разгневи Тръмп и ще засили напрежението в алианса, след като американският президент вече обяви намерения да изтегли САЩ от него, отбелязва Ройтерс.

Въпросните държави включително Франция и Великобритания, обаче са категорични, че няма да бъдат въвлечени в конфликта, вземайки участие в блокадата.

