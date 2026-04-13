Рекорден брой руски шпиони арестувани в Естония през 2025 г.

Естония е задържала рекорден брой хора, заподозрени в сътрудничество с руските разузнавателни служби. Това съобщи Марго Палосон, генерален директор на Службата за вътрешна сигурност, при представянето на годишния доклад на службата си днес в Талин, предаде ДПА, цитирани от БТА.

Повечето от задържаните не са работили в държавни институции и не са имали достъп до чувствителна информация.

Дейностите на заподозрените - работили главно за Федералната служба за сигурност (вътрешно разузнаване на Русия) и в някои случаи за Главното разузнавателно управление (военното разузнаване) - са спрени още в начален етап, каза Палосон.

Той добави, че по-големият брой случаи не означава по-високо ниво на заплаха, а е по-скоро отражение на проактивната работа на властите в Естония.

Девет от задържаните лица бяха назовани поименно и със снимки в годишния доклад. Агенцията, която отговаря за контрашпионажа, каза, че руските служби все по-често използват социалните мрежи, за да вербуват хора. Активно са търсени и чужденци, посещаващи балтийската страна, се казва в доклада.