Осъдиха циментов гигант, платил милиони за защита на "Ислямска държава"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Френският производител на цимент "Лафарж" (Lafarge) беше признат за виновен в плащането на милиони долари за защита на джихадистки групировки, включително групата, наричаща се "Ислямска държава" (ИД), за да поддържа бизнеса си в Сирия по време на гражданската война, предадоха френските медии.

Осем бивши служители на предприятието също бяха признати за виновни във финансиране на тероризъм. Сред тях е и бившият изпълнителен директор Бруно Лафон, който беше осъден на шест години затвор в понеделник.

Съдът в Париж установи, че Lafarge е платил на групи 5.59 милиона евро между 2013 и 2014 г., за да поддържа завода си в Северна Сирия.

Съдия Изабел Прево-Деспре заяви, че подобни плащания са позволили на забранени организации да получат контрол над природните ресурси на страната и така да финансират атаки в Близкия изток и Европа.

"За съда е ясно, че единствената цел на финансирането на терористична организация е била да поддържа сирийския завод в експлоатация по икономически причини. Плащанията на терористични организации са позволили на "Лафарж" да продължи дейността си", каза Прево-Деспре.

"Тези плащания са били под формата на истинско търговско партньорство с ИДИЛ", добави тя.

Фабриката в Джалабия, Северна Сирия, е закупена от Lafarge през 2008 г. за 680 милиона долара и започва дейност през 2010 г., месеци преди началото на гражданската война през 2011 г.

Прокурорите заявиха, че служителите на Lafarge са били настанени в близкия град Манбиг и е трябвало да прекосят река Ефрат, за да стигнат до завода, съобщава Mediapool.

Плащанията са били извършени между 2013 г. и септември 2014 г., съобщиха прокурорите. Те са включвали 800 000 евро за осигуряване на безопасно преминаване и 1.6 милиона евро за закупуване на суровини от кариери под контрола на Ислямска държава.

Фронтът Нусра, който е свързан с Ал Кайда и е забранен от ЕС, и други, също е сред групите, на които Lafarge е плащал пари, казаха съдиите.

Наред с Лафон, бившият заместник-управляващ директор Кристиан Еро получи петгодишна присъда, докато Фирас Тлас, бивш служител от Сирия, който е извършвал плащанията на джихадистките групировки, беше осъден задочно на седем години затвор.

Еро твърдеше, че решението фабриката да остане отворена е взето от загриженост за местния персонал.

"Можехме да си измием ръцете и да си тръгнем, но какво щеше да се случи със служителите на фабриката?", каза той.

"Лафарж", сега собственост на швейцарския конгломерат "Холсим" (Holcim), беше глобена с над 1 милион евро (1.3 милиона долара).

Компанията все още не е коментирала и отделно разследване, свързано със съучастие в престъпления срещу човечеството, което все още е в ход.

Случаят е първият път, когато компания е съдена във Франция за финансиране на тероризъм.

Това е следствие на случай от 2022 г. в Съединените щати, когато фирмата призна, че подкрепя забранени групи и се съгласи да плати глоба от 777.8 милиона долара ) за плащания, направени за поддържане на фабрика.

Гражданска война избухна в Сирия през март 2011 г. след противопоставяне на бруталните репресии на антиправителствените протести от страна на тогавашния президент Башар Асад.

Джихадистите от ИДИЛ завзеха големи части от Сирия и съседен Ирак през 2014 г., обявявайки така наречения трансграничен "халифат" и прилагайки бруталното си тълкуване на ислямския закон.