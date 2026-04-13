Мадяр: Унгария вече няма да предлага защита на двама полски политици, издирвани за корупция

Петер Мадяр, СНИМКА: личен профил във Фейсбук

Победителят в парламентарните избори в Унгария Петер Мадяр заяви, че страната му повече няма да предлага защита на двама бивши полски правителствени представители, издирвани по подозрения за корупция, предаде ДПА, цитирани от БТА.

Бившият министър на правосъдието на Полша Збигнев Жобро и бившият му заместник Марчин Романовски "повече няма да останат при нас", каза Мадяр. "Унгария няма да бъде сборище на международно издирвани престъпници", подчерта той.

Двамата полски политици избягаха в Унгария миналата година, където получиха политическо убежище от победения във вчерашните избори премиер Виктор Орбан. Жобро и Романовски са членове на дясната консервативна партия "Право и справедливост", която управляваше в Полша от 2015 до 2023 г.

Главната прокуратура на Полша разследва Жобро по 26 обвинения, включително подозрение за основаване и членство в престъпна организация и подозрение за присвояване на сума, равняваща се на 35 милиона евро.

Според разследващите, той е изправен пред до 25 години затвор, ако бъде осъден.

Жобро нарече обвиненията "безпочвени" и смята, че е преследван от съда по политически причини.

Полският парламент свали имунитета му през ноември.

Междувременно Мадяр днес заяви също, че ако руският президент Владимир Путин инициира телефонен разговор с него, той ще отговори и ще му каже да прекрати войната в Украйна.

"Ако Владимир Путин ми се обади, ще вдигна телефона", каза спечелилият изборите унгарски политик на пресконференция след убедителната си победа над Виктор Орбан - съюзник на Путин. "Ако разговаряме, мога да му кажа, че ще бъде добре да спре убийствата след четири години и да прекрати войната", добави Мадяр.

"Вероятно ще бъде кратък телефонен разговор и не смятам, че той (Путин) ще спре войната по мой съвет", добави унгарският политик.

