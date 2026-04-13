ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мелони: Думите на Тръмп за папа Лъв XIV са неприем...

Времето София 13° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22655842 www.24chasa.bg

Тръмп: Иран иска мирно споразумение. Преговорите не успяха заради ядрените въпроси

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Американският президент Доналд Тръмп тази вечер заяви, че Иран иска да сключи мирно споразумение, но той няма да се съгласи с никакво споразумение, което позволява на Техеран да има ядрено оръжие, предаде Ройтерс, цитиранa от БТА.

Тръмп добави, че преговорите са срещнали пречка по ядрените въпроси.

Иран се "обадиха тази сутрин" и "искат постигане на споразумение", каза американският президент, но Ройтерс отбеляза, че не може потвърди незабавно това твърдение по независим път.

"Иран няма да има ядрено оръжие", подчерта Тръмп пред журналисти в Белия дом. "Не може да позволим една държава да изнудва или рекетира света", добави той.

Американският президент изрази увереност, че Техеран ще се съгласи с условията на Вашингтон в ядрената сфера.

"Смятам, че ще се съгласят с това. Почти съм уверен. В действителност съм уверен. Ако не се съгласят, няма да има сделка, никога няма да има сделка", заяви той.

Тръмп каза още, че "блокадата" на Ормузкия проток вече е започнала. В публикация в социалната си мрежа "Трут соушъл" той написа, че вчера 34 кораба са преминали през протока.

След края на напрежението с Иран, САЩ могат да се "спрат" на Куба, предупреди още американският президент.

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

