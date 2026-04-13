Мелони: Думите на Тръмп за папа Лъв XIV са неприемливи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Думите на американския президент Доналд Тръмп за папа Лъв XIV са “неприемливи”, заяви днес италианската министър-председателка Джорджа Мелони, цитирана от Ройтерс.

Тя втвърди позицията си, след като по-рано се сблъска с “критики” за това, че не е осъдила директно нападките на Тръмп срещу папата.

“Смятам думите на президента Тръмп към Светия отец за неприемливи. Папата е глава на Римокатолическата църква и е правилно и нормално за него да призове за мир и да осъди всяка форма на война”, каза Мелони в изявление.