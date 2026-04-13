Украйна удари руски химически завод

Украйна е нанесла удари по обекти в Русия СНИМКА: Архив

Украинската армия удари руски химически завод в Череповец във Вологодска област, каза днес командващият силите за дронове на Киев, цитиран от Ройтерс и БТА.

Заводът произвежда химикали, които се използват като суровини за тротил, хексоген и компоненти за боеприпаси, написа Роберт Бровди в приложението Телеграм.

Русия потвърди за удара срещу Череповецкия металургически комбинат, но уточни, че той работи в нормален режим след атаката.

„След атаката с безпилотни летателни апарати срещу промишлената зона на Череповец металургичният комбинат работи в нормален режим. В експлоатация са всички агрегати, с изключение на тези, спрени за планови ремонти в рамките на пролетната ремонтна кампания. Няма щети", написа генералният директор на дивизията „Северстал – руска стомана", част от която е и металургичният комбинат Евгений Виноградов в профила си в социалната мрежа ВКонтакте.

По-рано губернаторът на Вологодска област Георгий Филимонов съобщи, че над Череповец са били свалени 13 безпилотни летателни апарата.

