Украйна удари руски химически завод

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинската армия удари руски химически завод в Череповец във Вологодска област, каза днес командващият силите за дронове на Киев, цитиран от Ройтерс и БТА.

Заводът произвежда химикали, които се използват като суровини за тротил, хексоген и компоненти за боеприпаси, написа Роберт Бровди в приложението Телеграм.

Русия потвърди за удара срещу Череповецкия металургически комбинат, но уточни, че той работи в нормален режим след атаката.

„След атаката с безпилотни летателни апарати срещу промишлената зона на Череповец металургичният комбинат работи в нормален режим. В експлоатация са всички агрегати, с изключение на тези, спрени за планови ремонти в рамките на пролетната ремонтна кампания. Няма щети", написа генералният директор на дивизията „Северстал – руска стомана", част от която е и металургичният комбинат Евгений Виноградов в профила си в социалната мрежа ВКонтакте.

По-рано губернаторът на Вологодска област Георгий Филимонов съобщи, че над Череповец са били свалени 13 безпилотни летателни апарата.