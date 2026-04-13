Сюзън Койл ще е първата жена начело на сухопътните сили на Австралия

Сюзан Койл ще стане първата жена начело на австралийските сухопътни сили от основаването им преди 125 години, съобщи министърът на отбраната Ричард Марлс, цитиран от Франс прес и заяви, че назначението ѝ има “историческо значение”.

Генерал-лейтенант Койл е назначена за командващ на австралийските сухопътни сили след 30-годишна кариера, по време на която тя служи на Соломоновите острови, в Афганистан и Близкия изток.

“Тя ще бъде първата жена, командващ на клон на въоръжените сили в австралийската история”, каза Марлс пред журналисти.

Сюзан Койлс подчерта експертния си опит в сфери като кибервойната, във време, когато австралийската армия се трансформира, като придобива по-модерни инструменти, включително дронове и възможности за удари на далечни разстояния.

“Този ​​богат опит осигурява солидна основа за поемане на командните отговорности и доверието, което ми беше гласувано“, каза тя, цитирана от БТА.

“Това е дълбок исторически момент”, каза министърът на отбраната. “Както Сюзан ми каза - не можеш да станеш това, което не можеш да видиш”, добави той.