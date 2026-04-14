30 до 350 евро глоба за движение на заден ход в Гърция

Гръцкото законодателство предвижда ограничения за движението на превозни средства на заден ход, като допуска тази маневра само в строго определени случаи.

Съгласно правилата, движение на заден ход е разрешено единствено при паркиране или когато придвижването напред е невъзможно. Маневрата трябва да бъде кратка и да се извършва при пълна безопасност.

При паркиране водачите могат да се движат на заден ход в рамките на същия пътен участък, като разстоянието не трябва да надвишава два пъти дължината на превозното средство.

Движението на заден ход е забранено по магистрали и скоростни пътища. При нарушение се налага глоба от 30 евро, като при по-тежки случаи тя може да достигне 350 евро, както и временно отнемане на шофьорската книжка за 30 дни.

Разпоредбите целят ограничаване на риска от пътнотранспортни произшествия и повишаване на безопасността на движението.

При движение на заден ход водачът трябва да включи аварийните светлини и да се движи с ниска скорост, за да се избегнат рискови ситуации и възможни пътнотранспортни произшествия.