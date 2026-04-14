Бивш шеф на бразилското разузнаване е арестуван във Флорида, където се е укривал

Алишандри Рамажем, бивш шеф на бразилското разузнаване, осъден заедно с бившия президент Жаир Болсонаро на затвор за опит за държавен преврат, е арестуван в САЩ, където се е укривал, съобщиха бразилските власти, цитирани от Франс прес.

Според бразилската федерална полиция "бразилец, осъден от Върховния съд, е бил арестуван в Орландо, щата Флорида, от американското Бюро за имиграционен и митнически контрол (ICE)".

Източник от бразилската федерална полиция потвърди пред AФП, че става дума за Алишандри Рамажем, осъден на 16 години затвор през септември миналата година.

На официалния сайт на американската имиграционна служба е посочено само, че той е "задържан от ICE", без да се дават други подробности.

"Този арест е резултат от международно полицейско сътрудничество между Федералната полиция и полицейските власти на САЩ“, посочи в изявление бразилската полиция.

Рамажем, 53-годишен бивш депутат, "е издирван от бразилското правосъдие след осъждането му за участие във въоръжена престъпна организация, държавен преврат и опит за насилствено посегателство срещу правовата държава“, уточни бразилската полиция.

На 11 септември 2025 г. той беше осъден в процеса, в който бившият крайнодесен президент Жаир Болсонаро получи присъда от 27 години затвор, припомня АФП.