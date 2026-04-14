Украински роботи сами превзеха вражеска позиция, руските военни са се предали в плен

Украинската армия за първи път е овладяла вражеска позиция, използвайки изцяло наземни роботизирани системи и дронове, без участие на пехота. При операцията няма загуби от украинска страна, а руските военнослужещи са се предали.

Това съобщи президентът на Украйна Володимир Зеленски в официалния си канал в Telegram, без да уточнява мястото и времето на провеждането ѝ.

По думите му, операцията демонстрира напредъка на украинския военно-промишлен комплекс и нарастващата роля на автономните технологии в съвременните бойни действия.

Наземните роботизирани комплекси „Рател", „Термит", „Ардал", „Рис", „Змия", „Протектор" и „Воля" са участвали в над 22 000 мисии в най-рисковите зони на фронта само за последните три месеца.

„С други думи, повече от 22 хиляди пъти е спасен живот – вместо в най-опасните зони е изпратен робот. Това е за високите технологии в защита на най-високата ценност – човешкия живот", заяви украинският президент Володимир Зеленски.

Държавният глава открои и развитието на ракетните способности на страната, като посочи системите „Фламинго", „Рута", „Пекло", „Нептун", „Паляниция" и „Вилха". По думите му, украинските дронове вече достигат далекобойност до 1750 километра – рекорден показател за страната.

Зеленски намекна и за предстоящи нови разработки, като подчерта, че украинският военно-промишлен комплекс ще продължи да изненадва.