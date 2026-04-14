ЕС постави 27 условия на бъдещото унгарско правителство

Европейският съюз СНИМКА: Pixabay

Европейският съюз е поставил 27 конкретни условия пред бъдещото правителство на Унгария срещу размразяването на близо 35 млрд. евро, съобщава Financial Times.

Сред основните изисквания на Брюксел са одобрение на кредитната линия за Украйна в размер на 90 млрд. евро, отпадане на ветото върху санкциите срещу Русия, както и засилени антикорупционни мерки и ревизия на политики от управлението на Виктор Орбан, които противоречат на европейските правила.

Европейската комисия очаква също бърз напредък в преговорите по миграционното законодателство, вече определено като несъвместимо с правото на съюза от Съдът на Европейския съюз.

Поради неизпълнение на решенията на съда, на Унгария се налага санкция от 1 млн. евро дневно. Натрупаната сума вече достига около 900 млн. евро и се приспада от средствата, които страната получава от бюджета на ЕС.

В същото време  Виктор Орбан обяви, че на 28 април ще се проведе конгрес на управляващата партия ФИДЕС. Той посочи, че в следващите седмици формацията ще премине през реорганизация и ще активизира структурите си във всички избирателни райони.

