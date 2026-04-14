Гръцките въоръжени сили официално навлязоха в нова ера с радикалният многопрофилен законопроект на Министерството на националната отбрана, който премахвайки десетилетни практики на клиентелизъм, поставяйки оперативните нужди на страната пред личните интереси.

Една от най-решителните промени е пълното премахване на възможността за директно назначение във Военноморските (ВМС) и Военновъздушните сили (ВВС). Досега тези родове войски бяха приемани като „привилегировани". Всички наборници вече ще се явяват първо в Сухопътните войски.

Новата реалност елиминира субективния фактор чрез внедряването на електронни трансфери.

Софтуерната система, която управлява разпределението на наборниците (ESSO 2026), е проектирана да бъде „цифров щит" срещу корупцията, като премахва човешкия фактор от вземането на решения и автоматизира логистиката.

Системата не работи на случаен принцип, а съпоставя данни в реално време. Социалните критерии (семейно положение, здравословни проблеми) се изчисляват автоматично в точки, които софтуерът верифицира чрез държавните бази данни (e-gov).

Записите за разпределението са защитени, за да не могат да бъдат променяни „със задна дата" от оператори в министерството. Всяко влизане в системата или опит за промяна на дестинация оставя цифров отпечатък, който се одитира от службите за вътрешна сигурност.

Ползите от тази дигитализация са, че процесът по разпределение, който преди отнемаше седмици, сега се случва за секунди. Новобранецът знае точно защо е разпределен в дадена точка въз основа на прозрачни критерии, а армията има информация в реално време с какъв ресурс разполага във всяка секунда по цялата гранична линия.

Наблюдатели определят промените като „непроницаема рамка", която слага край на десетилетия клиентски договорености. Армията престава да бъде място за „услуги" и се превръща в модерно училище за високотехнологична отбрана, където критериите са единни за всички, независимо от социалния им статус.