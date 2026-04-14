Германският канцлер призова Нетаняху да прекрати боевете в Ливан

Германският канцлер Фридрих Мерц призова вчера в телефонен разговор израелския премиер Бенямин Нетаняху да прекрати боевете в Южен Ливан и да започне преки мирни преговори с ливанското правителство, съобщи говорител на германското правителство, цитиран от Франс прес.

По време на телефонния разговор с Нетаняху Мерц също така е изразил "дълбокото си безпокойство" относно развитието на ситуацията в палестинските територии и е подчертал, че "не трябва да има никаква частична де факто анексия на Западния бряг", каза говорителят, предава БТА.

Мерц е добавил пред израелския премиер, че "Германия е готова да допринесе за гарантиране на свободата на корабоплаването в Ормузкия проток", но само след "прекратяване на бойните действия" и "при условие, че са налице необходимите предпоставки за това", според протокола от разговора, предоставен от говорителя.