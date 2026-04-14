Джей Ди Ванс: Постигнат е напредък в преговорите, но топката е в полето на Иран

САЩ са постигнали значителен напредък в преговорите с Иран, но сега "топката е в полето" на иранците, заяви днес американският вицепрезидент Джей Ди Ванс в интервю за водещия на телевизия "Фокс нюз" Брет Байър, ден след провала през уикенда на преговорите между Вашингтон и Техеран в Пакистан, като подчерта, че американската страна изисква да получи контрол над обогатения уран на Ислямската република, продадоха Ройтерс и Франс прес.

"Искаме да изнесем напълно този материал от страната, за да може САЩ да имат контрол над него", каза Ванс, като наблегна също на необходимостта да се гарантира, чрез проверки, че Иран няма да може да обогатява уран в бъдеще.

Вицепрезидентът ръководеше американската делегация по време на преговорите с Иран през уикенда в Исламабад, целящи да се сложи край на войната.

"Едно е иранците да твърдят, че няма да се сдобият с ядрено оръжие, но друго е ние да въведем необходимите механизми, за да гарантираме, че това няма да се случи", каза той и добави, че САЩ са представили "ясни червени линии".

Иранците "направиха крачка към нас, затова мисля, че може да се каже, че имаше обнадеждаващи признаци, но те не стигнаха достатъчно далеч", посочи още Ванс и добави, че САЩ очакват от Техеран да отбележи напредък по въпроса за отварянето на Ормузкия проток, но ако това не се случи, подобно развитие ще има отражение върху преговорите, съобщава БТА.