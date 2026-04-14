Проф. Арман Постаджиян: Без тест за Lp(a) рискът о...

Украинската армия се оттегли от още едно село в Сумска област

Украинската армия съобщи вчера, че се е оттеглила от още едно село. СНИМКА: АРХИВ

Украинската армия съобщи вчера, че се е оттеглила от още едно село в близост до границата с Русия в Сумска област вследствие на натиска от руските атаки, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Украинският 14-и армейски корпус написа във Фейсбук, че войските му са се оттеглили от село Миропилске към подготвени позиции, за да се избегнат жертви.

Руските сили са пробили границата на няколко места в северната украинска Сумска област. Най-голямата контролирана от Русия зона е близо до село Юнакивка, откъдето украинските войски започнаха контраофанзивата си в руската Курска област през 2024 г.

Настъплението близо до Миропилске е в малък мащаб, но е стъпка към по-масирано руско нахлуване в украинска територия в Сумска област.

Четете още

Още от Европа

Водещи новини

Борис Бонев: Можехме да сме безгласна опозиция, но “Спаси София” няма да се откаже от идеите, които ще ни доближат до Прага и Париж