ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Малкият Иванчо обяснява за любителите и професиона...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22656725 www.24chasa.bg

Тръмп номинира Мишел Стийл, бивш член на Конгреса, за посланичка на САЩ в Южна Корея

Доналд Тръмп Кадър: FoxNews

Президентът на САЩ Доналд Тръмп номинира Мишел Стийл - бивш член на Конгреса от Калифорния, за посланик на САЩ в Сеул - пост, който беше вакантен от началото на втория му президентски мандат въпреки статута на Южна Корея на ключов съюзник на Вашингтон, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Белият дом обяви днес номинацията, която трябва да бъде одобрена и от Сената.

Високопоставеният служител на Държавния департамент Кевин Ким изпълнява функциите на шарже д'афер на САЩ в Сеул от октомври миналата година, малко преди Тръмп да посети Южна Корея. Последният одобрен от Сената американски посланик в Сеул бе Филип Голдбърг, който бе номинация на предишния президент на САЩ Джо Байдън, припомня Ройтерс.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Борис Бонев: Можехме да сме безгласна опозиция, но “Спаси София” няма да се откаже от идеите, които ще ни доближат до Прага и Париж