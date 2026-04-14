Голям пожар избухна в защитения орнитоложки резерват в Хърватия "Орепак"

Пожар, избухнал вчера, нанесе големи щети в защитения орнитоложки резерват в Хърватия "Орепак", съобщава хърватският вестник "Ютарни лист", цитиран от БТА.

Пожарът е избухнал вчера следобед и е отнело цяла нощ на противопожарните сили да го овладеят.

Пожарът е обхванал десетки хектари тръстика и папур в защитения резерват. Недостъпният терен и силният вятър са затруднили гасенето на огъня.

Все още не е ясна причината за пожара. Двете предположения са за неволно предизвикване на пожар заради палене на трева или умишлено палене на огън в блатото, отбелязва "Ютарни лист".

Защитеният орнитоложки резерват "Орепак" се намира край село Вид в долината на река Неретва, Югоизточна Хърватия. Мястото се разпростира на територия от 100 хектара и е защитено от 1974 г. като резерват, както и като част от долината на Неретва от 1993 г. "Орепак" е в списъка на Рамсарската конвенция за блата с международно значение.

