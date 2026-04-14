Оперират Кирил Десподов, аут е до края на сезона

Масирана атака тази нощ нанесе щети в южната част на Одеска област

Одеска област отново е атакувана. СНИМКА: Пиксабей

Пристанищната и гражданската инфраструктура в южната част на Одеска област беше подложена тази нощ на масирано нападение, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в "Телеграм", цитиран от БТА.

"В пристанището на Измаил са нанесени щети на граждански кораб, плаващ под флага на Панама, както и на кея и на шлеп. Повредено е и пристанищно оборудване", каза Кипер.

В резултат на удара е разрушена сграда на автомобилен сервиз, унищожени са два пътнически автобуса и седем коли. Шест частни къщи са пострадали, като са повредени покривите им, съобщи Олег Кипер. Щети са нанесени и на линейка.

За щастие няма загинали и пострадали, се казва в съобщението на областния управител. Съответните служби работят за ликвидиране на последиците от атаката.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 000 българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

