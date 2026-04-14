Тръмп изтри AI снимката си като Иисус и обяви, че папата си е взел поука

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че папа Лъв XIV „вероятно си е взел поука" относно намесата в политиката, след като напрежението между двамата ескалира през последните дни.

В интервю за CBS News в понеделник Тръмп обясни, че острата му реакция е била провокирана от репортаж на „60 Minutes", в който папата критикува както войната с Иран, така и имиграционната политика на САЩ. „Той греши по тези въпроси. Не мисля, че трябва да се намесва в политиката. Вероятно вече е научил това", заяви Тръмп.

Американският лидер категорично отхвърли възможността за телефонен разговор с понтифика и заяви, че няма представа дали папата ще посети Съединените щати по време на неговия мандат.

От своя страна папа Лъв XIV подчерта, че няма намерение да влиза в пряк спор с Тръмп, но ще продължи да изразява позициите си срещу войната. В изявление пред Ройтерс, направено по време на полет към Алжир, където започва 10-дневна обиколка в Африка, той заяви: „Не мисля, че посланието на Евангелието трябва да бъде използвано по начина, по който някои хора го правят." Папата допълни, че ще продължи да се застъпва за мир, диалог и международно сътрудничество, подчертавайки, че „твърде много невинни хора страдат и загиват".

Конфликтът между двамата се задълбочи, след като Тръмп публикува в социалната си мрежа Truth Social остри критики към папата, наричайки го „слаб по отношение на престъпността" и „катастрофален във външната политика". Допълнително напрежение предизвика и публикация на генерирано с изкуствен интелект изображение, на което Тръмп е изобразен в образ, напомнящ Исус Христос, което той по-късно изтри.

По-късно Тръмп обясни, че е възприемал изображението като символично представяне на себе си като „лекар, който лекува и оправя нещата", но е решил да го изтрие заради общественото недоволство. „Не исках хората да бъдат объркани", посочи той.

Тръмп също така направи спорно твърдение, че папа Лъв е избран заради американския си произход, като заяви: „Ако аз не бях в Белия дом, той нямаше да бъде във Ватикана."

Размяната на остри реплики идва на фона на по-широк дебат относно ролята на религиозните лидери в политиката, както и на засилено напрежение около международни конфликти и вътрешнополитически теми в Съединените щати.