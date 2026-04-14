Близо 300 души са задържани в полицейски операции в 8 окръга на окръга на Турция

В операции на турските сили за сигурност в Адана и в редица окръзи на страната са задържани 287 души, заподозрени за участие в организирана престъпност, съобщи „Хаберлер".

Операцията е била насочена срещу престъпна група, ръководена от Рамазан Байгара, който към момента се намира в затвор в Гърция, предава БТА.

Според информация на Министерството на вътрешните работи, публикувана на сайта „Хаберлер", операцията е осъществена с участието на екипите на дирекцията за „Борба с контрабандата и организираната престъпност" (KOM) към полицейското управление на провинция Адана, под координацията на Главната прокуратура на Адана.

В рамките на операцията са извършени арести и обиски на набелязани адреси в Адана, Измир, Мерсин, Кония, Анталия, Истанбул, Шанлъурфа и Текирдаг.

В рамките на операцията са издадени заповеди за задържане на 299 души, за които е установено, че са замесени в престъпления като „сформиране на организация за извършване на престъпления", „умишлено убийство", „опит за умишлено убийство", „умишлено нараняване", „трафик на наркотици", „повреждане на имущество", „умишлено застрашаване на обществената безопасност", както и „нарушение на Закон № 6136", забраняващ нелегална употреба, производство и внос на огнестрелни оръжия, патрони, ножове, притежаване на незаконно оръжие.

Задържани са 287 души, като се издирват още 12 души, които са в неизвестност.

При извършените обиски са иззети една ръчна граната, четири броя автоматични пушки АК-47, два автоматични пистолета, 16 пистолета, две ловни пушки, 25 пълнителя и 1 128 патрона. Освен това са конфискувани 39 733 наркотични хапчета, 72,5 грама марихуана, 45 000 евро и 33 735 турски лири.

Като предпазна мярка са конфискувани два работни офиса и пет броя автомобили, за които се смята, че са придобити чрез престъпна дейност за около 50 милиона турски лири.

„Тази успешна операция е една от най-конкретните демонстрации на нашата ангажираност и решителност. Ние не позволяваме и няма да позволим на никоя престъпна организация да заплашва мира на нашите градове и сигурността на нашите граждани. Главната прокуратура на Адана и полицейското управление на Адана продължават разследванията си", казва министърът на вътрешните работи Мустафа Чифтчи, цитиран от „Хаберлер".

По думите му, 2026 е обявена за година на борба срещу престъпните организации.