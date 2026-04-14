Оперират Кирил Десподов, аут е до края на сезона

Стотици полети в Германия са отменени заради стачката на пилотите на „Луфтханза“

Пилотите на "Луфтханза" продължават да стачкуват.

Стотици полети бяха отменени днес в Германия, тъй като стачката на пилотите на „Луфтханза" (Lufthansa) продължава втори ден заради спор около заплатите и пенсионните вноски, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Пилотите на „Луфтханза", както и на „Луфтханза Карго" (Lufthansa Cargo) и „Луфтханза СитиЛайн" (Lufthansa CityLine) започнаха стачката си малко след полунощ вчера. Повече от 1100 излитания и кацания във Франкфурт, основният хъб на „Луфтханза" и най-голямото летище в Германия, бяха отменени вчера и днес, както и 710 полета в Мюнхен.

Стачката на пилотите, организирана от синдиката „Ферайнигунг Кокпит" (Vereinigung Cockpit – VC), е съсредоточена върху спорове за заплащането, включително пенсионната схема на компанията и възнагражденията в регионалното дъщерно дружество "СитиЛайн".

Очаква се обаче пилотите на авиокомпанията „Юроуингс" (Eurowings GmbH), също част от групата на „Луфтханза", да се върнат на работа днес.

Междувременно стюардите и стюардесите на „Луфтханза" бяха призовани от синдикатите да стачкуват утре (15 април) и в четвъртък (16 април), което ще е петата вълна на стачни действия в групата тази година.

Главният директор „Човешки ресурси" на „Луфтханза" Михаел Нигеман предупреди синдикатите вчера да не продължават „курса си на конфронтация", заявявайки, че всеки ден стачни действия отслабва авиокомпанията.

