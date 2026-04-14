Оперират Кирил Десподов, аут е до края на сезона

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Канадският премиер Марк Карни получи парламентарно мнозинство след частични избори

Премиерът на Канада Марк Карни Снимка: КМГ

Канадският премиер Марк Карни се сдоби днес с парламентарно мнозинство, една година след като дойде на власт, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Министър-председателят получи мнозинство след частични избори в Торонто и Тербон, Квебек.

Карни стана изненада с победата си на парламентарните избори миналата година, на които обаче не успя да събере абсолютно мнозинство в парламента.

Канадският лидер поздрави в социалната мрежа "Екс" тримата нови депутати от неговата Либерална партия, с чието избиране се променя балансът в парламента.

Тези изборни победи като цяло гарантират запазването на правителството на Карни до 2029 г. Последният премиер, който разполагаше с мнозинство в канадския парламент, беше Джъстин Трюдо - от 2015 до 2019 г.

Премиерът на Канада Марк Карни Снимка: КМГ

