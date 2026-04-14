САЩ и Индонезия засилват партньорството си в областта на отбраната

САЩ и Индонезия се споразумяха да създадат нова рамка за сътрудничество в областта на отбраната, като по този начин задълбочават военните си връзки в момент на нарастваща стратегическа конкуренция в Индо-тихоокеанския регион, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

В съвместно изявление, публикувано след среща вчера между американския министър на войната Пийт Хегсет и индонезийския министър на отбраната Сджафри Сджамсуедин двете страни заявиха, че ще стартират "Партньорство за мащабно сътрудничество в областта на отбраната" (ПМСОО/MDCP).

"С гордост обявявам, че издигаме нашите отношения до равнище Партньорство за мащабно сътрудничество в областта на отбраната като признание на крепкостта и потенциала на нашите двустранни връзки в областта на отбраната", написа Хегсет в "Екс".

ПМСОО се основава на "три основни стълба", се посочва в изявлението. Те включват военна модернизация и изграждане на капацитет, обучение и професионално военно образование, както и учения и оперативно сътрудничество.

Тази стъпка отразява усилията на Вашингтон да укрепи партньорствата в региона, където нарастват опасенията относно морската сигурност и регионалната стабилност, посочва ДПА.

Министерството на отбраната на Индонезия се опита да успокои опасенията в някои среди в страната във връзка със съобщения за предложение, което би позволило на американски военни самолети да преминават през нейното въздушно пространство.

Отбранителното ведомство заяви, че документът, описан като план за предоставяне на достъп на американски военни самолети за прелитане, все още е в ранен, необвързващ етап. То подчерта, че текстът е първоначален проект на писмо за намерение, което все още се обсъжда, без юридическа сила и без да има статут на определящ правителствената политика документ.