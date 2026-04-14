Оперират Кирил Десподов, аут е до края на сезона

Въздушна тревога в Румъния заради поредна атака с дронове на границата с Украйна

Въздушна тревога беше обявена рано тази сутрин в Румъния заради поредна атака с дронове в района на границата с Украйна, съобщава румънското Министерство на националната отбрана, цитирано от БТА.

Властите издадоха предупреждение до населението в източния окръг Тулча чрез системата Ро-Алърт (Ro-Alert). Съобщение е било изпратено в 03:48 ч. местно (и българско) време.

„В ранните часове на 14 април руските сили възобновиха атаките с дронове срещу цивилни и инфраструктурни цели в Украйна, в близост до речната граница с Румъния, в окръг Тулча. Два изтребителя F-16 излетяха от 86-а авиобаза във Фетещ. Не са открити нарушения в националното въздушно пространство", посочва цитираният източник

Въздушната тревога е била прекратена в 4:45 ч.

Силите на Министерството на националната отбрана продължават да бъдат бдителни, като поддържат необходимите мерки за наблюдение и координация с цел защита на населението и националната територия, посочват от ведомството.

Четете още

Още от Балкани

Водещи новини

Борис Бонев: Можехме да сме безгласна опозиция, но “Спаси София” няма да се откаже от идеите, които ще ни доближат до Прага и Париж