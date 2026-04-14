САЩ и Иран може да подновят мирните преговори на 16 април

Възможен нов кръг преки преговори между САЩ и Иран може да се състои още този четвъртък - 16 април, съобщават двама американски официални представители и дипломат от една от посредническите държави. Според тях двете страни демонстрират готовност за нова фаза разговори преди изтичането на действащото примирие.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери, че Иран „е звънял тази сутрин" и е изразил желание за сделка. Той подчерта, че по редица въпроси вече има напредък, но ключовото разминаване остава ядрената програма на Техеран. „Иран не може да има ядрено оръжие", заяви Тръмп и добави, че ако страната не приеме условията, няма да има споразумение.

Паралелно с това американски официален представител потвърждава, че има „продължаваща комуникация и движение напред" към възможно споразумение, а Белият дом подчертава, че ядрената амбиция на Иран остава червена линия, пише Turkiyetoday.

Според разследване на Ройтер, базирано на 11 източника, последният кръг от преговори в Исламабад е стигнал близост 80% до споразумение, преди рязко да се провали. Разговорите са се провеждали в отделни зони на хотел „Серена", като медиатори от Пакистан са координирали комуникацията между делегациите на САЩ и Иран. Движението между залите е било непрекъснато, а телефоните са били забранени, което е принуждавало делегатите да предават информацията на ръка.

Според участници основните спънки са били три – иранската ядрена програма, статутът на Ормузкия проток и замразените ирански активи. Разговорите са се изострили по време на обсъждането на гаранции за сигурност и възможността за бъдещи военни действия. Иранската страна е поставила под въпрос надеждността на американските обещания, като е припомнила, че предишни преговори са били последвани от военна ескалация.

САЩ от своя страна настояват Иран да прекрати обогатяването на уран, да демонтира ключови ядрени съоръжения, да предаде високообогатен уран и да приеме по-широка регионална рамка за сигурност, включително ограничаване на подкрепата за съюзнически групи. Вашингтон също изисква свободно движение през Ормузкия проток без ограничения.

Иран пък настоява за гаранция, че ще има постоянно прекратяване на огъня, пълно вдигане на санкциите, размразяване на активи и признаване на правото му да обогатява уран. Техеран също поставя условие за гаранции срещу бъдещи военни удари.

Въпреки дълбоките разногласия, посредници съобщават, че комуникацията между двете столици продължава и че политическата воля за избягване на ескалация остава.