Китай: Американската блокада на Ормузкия проток е опасна и безотговорна

Китайското външно министерство заяви днес, че блокадата на иранските пристанища от страна на САЩ е „опасна и безотговорна", като предупреди, че това само ще засили напрежението, предаде Ройтерс.

Говорителят на външното министерство Го Цзякун посочи, че въпреки временното споразумение за спиране на огъня, договорено от съответните страни, САЩ са увеличили военното си присъствие и са наложили целенасочена блокада - ход, който ще изостри конфликта, ще подкопае крехкото примирие и ще застраши още повече безопасността на корабоплаването през протока.

Китай призовава всички страни да спазват примирието, да останат ангажирани с диалога и мирните преговори, да предприемат практически стъпки за облекчаване на регионалните напрежения и да възстановят нормалното преминаване през протока възможно най-скоро, добави Го.

Вчера Китай също заяви, че блокадата на Ормузкия проток е в разрез с интересите на международната общност, и призова към спокойствие и сдържаност от всички страни, пише БТА.