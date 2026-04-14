Гърция с най-висок дял на раждания със секцио в ЕС

Гърция отчита най-високия дял на раждания със секцио в Европейския съюз, показват най-новите данни, цитирани в международни публикации. Според тях около 62% от всички раждания в страната през 2023 г. са били извършени чрез цезарово сечение – значително над средните стойности за ЕС.

Още по-ранни изследвания също потвърждават тенденцията, като отчитат дял от близо 56%, което поставя Гърция трайно сред държавите с най-висока честота на този тип раждания.

Експерти отбелязват, че макар увеличението да е част от по-широка глобална тенденция, нивата в Гърция остават значително по-високи от препоръчителните. Световната здравна организация посочва, че в световен мащаб делът на секциото е нараснал от около 7% през 1990 г. до над 20% днес, което представлява почти тройно увеличение.

Според специалисти причините за високия процент в Гърция са комплексни и включват медицински практики, организационни фактори и предпочитания както на лекари, така и на пациенти.